الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان يفتتحان أعمال تطوير فرعي مركز خدمة عملاء محرم بك والبلد

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الملحق الإداري  وأعمال تطوير فرعى ومركز خدمة عملاء محرم بك والبلد.

المركز يقدم خدمات بـ4 مناطق كبرى

وتفقد محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان  مركز خدمة العملاء حيث يقدم المركز  جميع الخدمات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وخلال العطلات الرسمية ويخدم جغرافيا منطقة محرم بك بالكامل وحتى منطقة رأس التين، بالإضافة إلى منطقة بشاير الخير ( 1 )، ( 2).

وأشاد المحافظ، بالجهود الكبيرة التى تقوم بها شركة مياه الشرب بالإسكندرية على أرض المحافظة خاصةً وقت الأزمات والطوارئ، وأعمال تطوير البنية التحتية بعدد كبير من المناطق.

مركز إلكتروني متكامل 

يذكر أن مركز خدمة العملاء هو مركز إلكتروني متكامل يعمل بدون توقف، فهو مزود بجهازي خدمة ذاتية تساعد على إجراء جميع الخدمات مثل (التعاقدات - الشكاوى - الاستعلامات - دفع الفواتير - تسجيل القراءات - وغير ذلك) بسهولة تامة دون الاستعانة بموظفين، كما يوجد موظف خدمة عملاء جاهز للمساعدة عند الحاجة والإجابة على أية استفسارات وذلك بما يتماشى مع سياسة الدولة فى التيسير على العملاء.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب  بالإسكندرية.

وكان قد استقبل اللواء محمد  الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان بديوان عام محافظة الإسكندرية، وذلك لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية الكبرى  المنفذة على أرض الإسكندرية. 

محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان
محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان
محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان
محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان
محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان
محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان
محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان
محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان
محافظ الإسكندرية وزير الإسكان والمرافق محافظة الاسكندرية مركز إلكتروني متكامل مركز خدمة عملاء

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