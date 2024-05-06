أول تعليق أمريكى على إعلان حماس قبول مقترح وقف إطلاق النار

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستناقش رد حماس على وقف إطلاق النار مع حلفائها في الساعات القادمة.

وأوضحت: "اتفاق الهدنة في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين.. لن نتحدث عن طبيعة رد حماس على مقترح الهدنة ونحن ندرسه الآن.. حماس قدمت ردًا على الهدنة ونحن ندرسه الآن بالتشاور مع الشركاء".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية "لم نر خطة إنسانية موثوقة وقابلة للتنفيذ بشأن عملية عسكرية في رفح".

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الإثنين إنها وافقت على مقترح وقف إطلاق النار من مصر وقطر.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددًا الإثنين في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "موقفه الواضح" إزاء اجتياح لرفح، وفق ما أعلن البيت الأبيض، بعد دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق المدينة في جنوب قطاع غزة.

وتأتي المكالمة فيما يبذل بايدن جهودًا دبلوماسية لإنجاح المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار، كما يتوقّع وصول العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى البيت الأبيض الإثنين.

وأشارت الرئاسة الأمريكية إلى أن بايدن "جدد التأكيد على موقفه الواضح" خلال المحادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك في بيان مقتضب أصدره البيت الأبيض بشأن فحوى المكالمة.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي على آخر مستجدات المحادثات المتّصلة بالإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة.

في الأثناء، وافق نتنياهو "على ضمان بقاء معبر كرم أبوسالم مفتوحًا أمام المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين إليها"، وفق ما أفاد البيت الأبيض في نص مكالمتهما، بعدما أغلقت إسرائيل المعبر الرئيسي إلى غزة في أعقاب هجوم صاروخي شنته حماس.

احتفلت حشود وأطلقت النار في الهواء في شوارع مدينة رفح في جنوب غزة الإثنين بعدما أعلنت حركة حماس أنها وافقت على مقترح هدنة عرضه الوسيطان المصري والقطري، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وقال المراسل إن البعض بكوا من الفرح وهتفوا بآيات التكبير وأطلق البعض النار في الهواء احتفالًا بالنبأ.

قال مسئول في حماس لفرانس برس الإثنين إن الكرة باتت الآن "في ملعب الاحتلال الإسرائيلي" للموافقة على إعلان هدنة في غزة، بعد أن أبلغت حركة حماس موافقتها للوسيطين القطري والمصري.

وقال المصدر مفضلًا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الإدلاء بتصريحات علنية عن المفاوضات، "بعد موافقة حماس على اقتراح الوسطاء لوقف النار، الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي ما إذا كان الاحتلال سيوافق على اتفاق وقف النار أم أنه سيعطله".