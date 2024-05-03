الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نيابة عن الرئيس السيسى.. شكرى يتوجه لـ"بانجول" للمشاركة فى مؤتمر القمة الإسلامى

سامح شكري
سامح شكري

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة بانجول عاصمة جمهورية جامبيا للمشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ستُعقد يومى 4 و5 مايو الجاري تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة".

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأنه من المُقرر أن تتطرق القمة الإسلامية إلى أهم القضايا السياسية ذات الأولوية علي أجندة الدول الإسلامية، بالإضافة إلى الموضوعات الاقتصادية المتصلة بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومواجهة التغيرات المناخية. 

كما ستناقش القمة أهمية نبذ خطاب الكراهية و"الإسلاموفوبيا" وتعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والشعوب.

وكشف المتحدث الرسمي عن أن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تنعقد هذا العام  تحت رئاسة جامبيا، ومن المقرر أن يصدر عنها بيان ختامى يتضمن مواقف المنظمة إزاء القضايا المطروحة على جدول الأعمال، و"إعلان بانجول" بالإضافة إلى قرار خاص بفلسطين.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيرًا إلى أن جدول أعمال وزير الخارجية سوف يتضمن إلقاء بيان مصر نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء، في إطار تناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

مؤتمر القمة الإسلامي السيسي سامح شكري

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