السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير الخارجية ونظيره الإيرانى يبحثان سبل إنهاء الحرب فى غزة

شكري وعبداللهيان
شكري وعبداللهيان

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، نظيره الإيرانى أمير عبداللهيان على هامش فعاليات الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامى.

ونشر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، صورًا للقاء الذي جمع بين سامح شكري ووزير الخارجية الإيراني.

لقاء وزير الخارجية ونظيره الإيراني

وقال السفير "أبوزيد" إن شكري وعبداللهيان تطرقا إلى أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة وسبل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى.

جانب من اللقاء
شكري وعبد اللهيان
سامح شكري وزير الخارجية الإيرانى مؤتمر القمة الإسلامي غزة

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