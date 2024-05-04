وزير الخارجية ونظيره الإيرانى يبحثان سبل إنهاء الحرب فى غزة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، نظيره الإيرانى أمير عبداللهيان على هامش فعاليات الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامى.

ونشر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، صورًا للقاء الذي جمع بين سامح شكري ووزير الخارجية الإيراني.

لقاء وزير الخارجية ونظيره الإيراني

وقال السفير "أبوزيد" إن شكري وعبداللهيان تطرقا إلى أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة وسبل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى.

جانب من اللقاء