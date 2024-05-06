تحذير رسمى.. مصر لإسرائيل: يجب تجنب التصعيد فى هذا التوقيت بالغ الحساسية فى مسار المفاوضات

أكدت مصر أن أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح الفلسطينية تعد عملًا تصعيديًا يزيد من المخاطر الإنسانية البالغة التي يعيشها الفلسطينيون داخل المدينة.

وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، قائلة: "تجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار".

وأشارت إلى ضرورة حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، مشددةً على أن المدنيين الفلسطينيين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وتضمن بيان الخارجية المصرية تحذيرًا واضحًا من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة داخل مدينة رفح الفلسطينية.

وجاء في البيان: "حذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة".

وشددت مصر على أن اتصالاتها مع كل الأطراف مستمرة على مدار الساعة بهدف الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.