تفاصيل لقاء شكرى ووزير خارجية إيران: تأكيد رفض أى عملية إسرائيلة فى رفح الفلسطينية

التقي سامح شكري، وزير الخارجية بالدكتور "حسين أمير عبد اللهيان"، وزير خارجية إيران، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المُنعقد حاليا في بانجول.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تطرق إلى البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية، حيث توافق الوزيران على أهمية تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية فى هذا التوقيت الذي يواجه فيه العالم الإسلامى تحديات جسام.

شكري وعبد اللهيان

وكشف المتحدث الرسمي عن أن اللقاء تناول بقدر من التفصيل الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث حرص شكري على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود المصرية التي تستهدف الوصول إلى هدنة تسمح بتبادل الأسري والمحتجزين وصولًا إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار.

كما تم التأكيد على الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية فى رفح الفلسطينية لما ينطوى عليه ذلك من تعريض حياة أكثر من مليون فلسطيني لخطر داهم، وتفاقم الوضع الإنسانى فى القطاع.

كما أطلع الوزير شكري وزير الخارجية الإيراني على محصلة اللقاءات التي قام بها خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك اللقاءات التي عقدت مؤخرًا على هامش اجتماعات المنتدي الاقتصادي العالمي، والاتصالات الثنائية التي أجراها مع عدد من المسئولين الأوروبيين ومن مختلف دول العالم، والتي تستهدف حلحلة الأزمة والخروج من الحالة الراهنة.

اجتماع شكري وعبداللهيان

وفي سياق متصل، شدد الوزير شكري على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل كامل وآمن ودون عوائق.

وأردف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية أكد كذلك أهمية المضي قدمًا في تشجيع الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يسهم في تعزيز جهود إقامة الدولة الفلسطينية على أساس رؤية حل الدولتين.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى مسار العلاقات الثنائية بين مصر وإيران، على ضوء الاتصالات واللقاءات السابقة بين الوزيرين وتوجيهات قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التشاور بهدف معالجة كل الموضوعات والمسائل العالقة سعيًا نحو الوصول إلى تطبيع العلاقات.