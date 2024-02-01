ضبط 6 أطنان مكرونة قبل إعادة تدويرها والتربح منها بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية.

شنت حملة تموينية برئاسة محمد عادل مدير إدارة غرب والجمرك وسعد حسانين مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين وشرطة مينا البصل بحملة تموينية مسائية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير محضر غش تجاري لأحد المخازن لقيامه بإعادة تدوير مكرونة المخصصة للتموين بشكائر أخرى بغرض التربح غير المشروع وتم التحفظ على كمية وقدرها 6 أطنان و570 كيلو جرام، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.