الإثنين 15 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التحفظ على مواد غذائية فاسدة في مخزن بالإسكندرية

مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة
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أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بالتحفظ على كميات من المواد الغذائية أنواع مختلفة منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمي، داخل مخزن ما يشكل ضررا بصحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

    تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن، لقيامه بحيازة وعرض للبيع مواد غذائية منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وسلع مجهولة المصدر.

وعلي الفور تم مداهمة المخزن وبتفتيشه عثر  على "علب مياه غازية صفيح سعة 300 مم، وزجاجات  مياه غازية رمان، وعلب عصير مختلفة النكهات، وزجاجات  مياه غازية أنواع مختلفة، وزجاجات  مياه غازية بنكهة الخوخ، وعبوات بسكويت، وزجاجات  مياه غازية سعة 250 مم، و علب شوكولاتة، و علب بن" جميعها منتهية الصلاحية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة  التحقيقات.

النيابة العامة الإسكندرية المواد الغذائية منتهية تاريخ الصلاحية اللواء خالد البروي مدير امن الإسكندرية

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