ضبط مصانع أعلاف بها خامات مجهولة المصدر بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق ومصانع الأعلاف.

تموين العامرية

قامت إدارة تموين العامرية بحملة تموينية برئاسة حسن داود مدير الإدارة العامرية واشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط أحد مصانع اعلاف الماشية لحيازة المصنع اعلاف وخامات بدون بيانات وبدون فواتير دالة على مشروعية الحيازة وتم التحفظ على كمية ١٥ طن قشر فول سودانى وكمية ٢٠ طن سرسة قمح وكمية ٨ أطنان خليط زوائد وكمية ٥ أطنان كربونات كالسيوم وكمية ٥ أطنان تبن شمر وكمية ٢.٥ طن علف بذر قطن وكمية ١ طن ملح وكمية ١ طن علف منتج نهائي.

كما تم ضبط مصنع أعلاف لحيازته خامات أعلاف بدون بيانات وبدون فواتير دالة على الحيازة، وتم التحفظ على كمية ١٠٠ طن ذرة صفراء وكمية ١٥.٥ طن كسب عباد شمس مطحون وكمية ٢٧ طن نخالة وبذر كتان ودريس وكمية ٣٩ طن علف حيوانى منتج نهائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.