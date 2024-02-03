تموين الإسكندرية تشن حملات على المخابز والسلع الغذائية والأسواق لضبط المخالفات

أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق والمخابز البلدية.

تموين شرق

قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازة وبيع أرز بلدي مجهول المصدر وبدون فواتير أو مستندات تدل على مشروعية حيازته وتم مصادرة عدد ٤٥ شيكارة ارز زنة الواحدة ٢٥ كجم بإجمالي ١١٢٥ كجم (طن ومائه وخمسه وعشرون كجم)، وتحرير محضر حيازة وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وتم مصادرة عدد ١١١ علبة سجائر متنوعة، وتحرير محضرين عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية.

ضبط خبز ناقص الوزن

كما تم تحرير محضر انتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن وتحرير محضر انتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات القانونية وتحرير محضر عدم نظافة ادوات العجين وتحرير محضربن عدم وجود لوحه اعلان خارج المخابز وتحرير محضر عدم احتفاظ بسجل التفتيش داخل المخبز، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

كان قد أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية.