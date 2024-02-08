الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حمله لتموين الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق

المضبوطات
المضبوطات

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

 

تموين غرب

قامت إدارة غرب والجمرك بحملة تموينية برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وقسم شرطة كرموز بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضر امتناع عن بيع سجائر وتم التحفظ علي ٣٦٠ علبة سجائر وتحرير محضر حيازة سكر مخصص بيعه للبطاقات التموينية وتسريبه للبيع فى السوق السوداء وتم التحفظ علي ٥٥ كيس سكر.

 

ضبط سلع مجهولة

كما تم تحرير محضر سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ علي ٥٠  كرتونة لبن زنة واحد لتر بواقع ٦٠٠ زجاجة و ٥ كراتين مكرونة زنة الكيس واحد كجم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

 

كان قد أصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.

 

قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة والأستاذ محمد الشافعى مفتش الإدارة بحملات تموينية والتى أسفرت عن تحرير محضرين انتاج خبز بلدى ناقص الوزن وتحرير محضر عدم نظافة ادوات العجين وتحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات وتحرير محضر عدم اعطاء بون صرف للمواطنين.

 

كما تم الأشتراك مع مباحث التموين وتم تحرير المحاضر وتحرير محضر ضد مصنع أعلاف وذلك لحيازة ٨٠ شيكارة تبن شمر × ٥٠ ك بدون  بيانات و ٨٠٠ شيكارة تبن برسيم  حجازى ×٥٠ ك بدون بيانات وعدد ٤٠٠ شيكارة شعير ×٥٠ ك مجهول المصدر وتحرير محضر ضد محل لبيع الدقيق وذلك لحيازة عدد ٣٥ شيكارة دقيق حر  ×٥٠ ك مجهول المصدر و ٣٠ شيكارة دقيق حر  ×٥٠ ك مجهول المصدر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

حمله موسعة لتموين الإسكندرية ومتابعة الأسواق سكر تمويني تموين غرب غرب و الجمرك

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