تموين الإسكندرية يشن حملات علي مصانع اعلاف السمك والحيوانات والدواجن ومتابعة الأسواق

أصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق ومصانع الاعلاف.

ضبط 394 طن أعلاف

قامت إدارة تموين برج العرب بحملة تموينية برئاسة السيد عبد الله رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط عدة مصانع أعلاف دواجن وأعلاف ماشية وأعلاف أسماك، لحيازتها أعلاف وخامات بدون بيانات وبدون فواتير دالة على مشروعية الحيازة.

وتم التحفظ على الكميات الآتية كمية 109 أطنان علف دواجن ، و100 طن علف مواشي و40 طن علف أسماك وكمية 145 طن إضافات، و108 أطنان كسب صويا، و25 طن رجيع كون، و96 طن فوسفات وكمية 5 طن ملح، و13 طن نخالة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

تشديد الرقابة على المخابز والأسواق

كانت قد أصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.

قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة والأستاذ محمد الشافعى مفتش الإدارة بحملات تموينية والتى أسفرت عن تحرير محضرين انتاج خبز بلدى ناقص الوزن وتحرير محضر عدم نظافة ادوات العجين وتحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات وتحرير محضر عدم اعطاء بون صرف للمواطنين.

كما تم الأشتراك مع مباحث التموين وتم تحرير المحاضر وتحرير محضر ضد مصنع أعلاف وذلك لحيازة وعدد ٨٠ شيكارة تبن شمر × ٥٠ ك بدون بيانات وعدد ٨٠٠ شيكارة تبن برسيم حجازى ×٥٠ ك بدون بيانات وعدد ٤٠٠ شيكارة شعير ×٥٠ ك مجهول المصدر وتحرير محضر ضد محل لبيع الدقيق وذلك لحيازة عدد ٣٥ شيكارة دقيق حر ×٥٠ ك مجهول المصدر وعدد ٣٠ شيكارة دقيق حر ×٥٠ ك مجهول المصدر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.