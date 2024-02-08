انهيار أجزاء من عقار في منطقة الجمرك بالإسكندرية

شهدت منطقة الجمرك غرب محافظة الإسكندرية، انهيار سقف حجرة بالطابق الثالث في عقاريقع في شارع البحرية بدائرة قسم شرطة الجمرك، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة وتم وضع الحواجز اللازمة حماية للمارة من المواطنين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

انهيار أجزاء من عقار بالجمرك

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، إخطارًا من غرفة عمليات حي الجمرك بقيادة المهندسة نهى خليفة، تفيد بسقوط سقف حجرة بالدور الثالت والثانى علي الدور الاول بالعقار 68 شارع البحريه بدون اصابات.

على الفور توجهت إدارة المشروعات والمتابعة الميدانية للمكان المذكور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت المهندسة نهى خليفة، أنه بالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 157 لسنة 2015، مؤكدة أنه سيتم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.