الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار أجزاء من عقار في منطقة الجمرك بالإسكندرية

مكان الانهيار
مكان الانهيار

شهدت منطقة الجمرك غرب محافظة الإسكندرية، انهيار سقف حجرة بالطابق الثالث في عقاريقع في شارع البحرية بدائرة قسم شرطة الجمرك، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة وتم وضع الحواجز اللازمة حماية للمارة من المواطنين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

انهيار أجزاء من عقار بالجمرك

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، إخطارًا من غرفة عمليات حي الجمرك بقيادة المهندسة نهى خليفة، تفيد بسقوط سقف حجرة بالدور الثالت والثانى علي الدور الاول بالعقار 68 شارع البحريه بدون اصابات.

على الفور توجهت إدارة المشروعات والمتابعة الميدانية للمكان المذكور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت المهندسة نهى خليفة، أنه بالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار ترميم رقم  157 لسنة 2015، مؤكدة أنه سيتم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

إنهيار اجزاء عقار بمنطقة الجمرك غرب الاسكندرية

مواد متعلقة

ضبط طن ملح مجهول المصدر خلال حملة تموينية بالإسكندرية

ضبط مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر داخل مصنع للحلويات بالإسكندرية

حمله لتموين الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق

تموين الإسكندرية يشن حملات علي مصانع اعلاف السمك والحيوانات والدواجن ومتابعة الأسواق

ضبط مصانع أعلاف بها خامات مجهولة المصدر بالإسكندرية

تموين الإسكندرية تشن حملات على المخابز والسلع الغذائية والأسواق لضبط المخالفات

ضبط 6 أطنان مكرونة قبل إعادة تدويرها والتربح منها بالإسكندرية

ضبط نحو 19.5 طن أعلاف غرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

عاجل.. نائب يكشف موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسى

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"