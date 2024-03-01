"تموين الإسكندرية" يشن حملات لضبط المخالفات بالمخابز والأسواق في المحافظة

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

تموين المنتزه يحر 34 محضرا لمخابز بلدية

وقامت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة واشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن تحرير34 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر امتناع عن بيع السجائر وتحريز 90 علبة سجائر، وتحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير 24 محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

ضبط 30 مخالفة في حملات بـ "تموين شرق"

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة واشراف الدكتورة أماني الجزار رئيسة الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير 30 محضرا لمخابز بلدية مخالفة ، 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة.

كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضرين حيازة سجائر مجهولة المصدر وتحريز 253 علبة سجائر وتحرير 15 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٤ محاضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق وتحرير 3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تحرير 33 محضرا تموين وسط

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف الأستاذ أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير 33 محضر لمخابز بلدية مخالفة.

و منها عدة محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر بيع سكر بسعر أزيد وتحرير 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضري عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن بيع السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٥ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

ضبط 20 مخالفة في منطقة العامرية

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة الأستاذ حسن داود مدير الإدارة واشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتي أسفرت عن وتحرير ٢٠ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير عدد ٦ محاضر عدم الإعلان عن بيع السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٧ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة وفريق العمل التابع لها بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ١٧ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير ٨ محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة الأستاذ محمد عادل مدير الادارة وتحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير ٢٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ١٠ محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير٧ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.