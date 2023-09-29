الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الإسكندرية" تواصل حملاتها لضبط الأسواق والمخابز

مديرية التموين والتجارة
مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

تحرير محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع

وشنَّت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة وإشراف أحمد عبدالرحيم، رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، التى أسفرت عن تحرير 56 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و29 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة

مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن

فيما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبدالله عثمان، مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 30 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لثلاجتين حفظ مواد غذائية مخالفين، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

ونفذت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 17 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، و5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و7 محاضر امتناع عن بيع وحجب السجائر، و10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كذلك قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التى أسفرت عن تحرير 18 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و6 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وشنّ المركز التمويني الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة وإشراف الدكتورة، أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 37 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السكر، ومحضر حيازة وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وتحريز كمية 17.5 كجم بهارات.

وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر بيع سجائر مجهولة المصدر، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

مديرية التموين والتجارة الداخلية ضبط الأسواق المخابز و الأنشطة التموينية وزارة التموين الإسكندرية

مواد متعلقة

"تموين الإسكندرية" يضبط أعلافًا وملح طعام مجهولة المصدر

"تموين الإسكندرية" يشن حملات موسعة على أسواق السجائر لضبط المخالفات

الأكثر قراءة

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

وفاة سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تعزى السفيرة مشيرة خطاب فى وفاة نجلها

انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

بعد وفاته وابنته.. رواد "السوشيال ميديا" يطالبون بالدعاء لليوتيوبر السعودى إبراهيم السهيمى

طارق الشناوى يكشف خطأ بالمنهج الدراسى عن "سميحة أيوب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى