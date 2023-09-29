"تموين الإسكندرية" تواصل حملاتها لضبط الأسواق والمخابز

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

تحرير محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع

وشنَّت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة وإشراف أحمد عبدالرحيم، رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، التى أسفرت عن تحرير 56 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و29 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة

مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن

فيما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبدالله عثمان، مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 30 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لثلاجتين حفظ مواد غذائية مخالفين، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

ونفذت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 17 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، و5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و7 محاضر امتناع عن بيع وحجب السجائر، و10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كذلك قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التى أسفرت عن تحرير 18 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و6 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وشنّ المركز التمويني الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة وإشراف الدكتورة، أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 37 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السكر، ومحضر حيازة وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وتحريز كمية 17.5 كجم بهارات.

وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر بيع سجائر مجهولة المصدر، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.