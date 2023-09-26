الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الإسكندرية" يضبط أعلافًا وملح طعام مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أصدر أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال، حيث قامت إدارة برج العرب التموينية، برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط محل لبيع الأعلاف؛ لحيازته وعرضه للبيع أعلاف وملح طعام مجهولة المصدر وعدم احتفاظه بالفواتير والمستندات الدالة على مشروعية حيازتها.

◘ ضبط نخالة قمح وملح طعام

كما تم ضبط والتحفظ علي 119 شيكارة ردة (نخالة قمح) مخصصة للاستهلاك الحيواني زنة الواحدة ٤٠ كجم باجمالي كمية قدرها ٤٧٦٠ كجم و٩٠ شيكارة أعلاف متنوعة زنة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالي كمية قدرها ٤٥٠٠ كجم، وعدد ٣٥ شيكارة ملح طعام زنة الواحدة ٢٥ كجم باجمالي كمية قدرها ٨٧٥ كجم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وأصدر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على أسواق السجائر، حيث قامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وتحت إشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة ومحمد الشافعى، مفتش الإدارة بنطاق الإدارة أسفرت عن تحرير محضر لأخد المحال؛ لحيازته وتجميع ٤٥٠ علبة سجائر مجهول المصدر.  

كما تم تحرير محضر لأحد المحال، لحيازته وتجميع ٤٣٠ علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير محضر لأحد المحلات وذلك لحيازته وتجميع 310 علب سجائر مجهول المصدر، وتحرير 5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وتحرير ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وكيل النائب العام تموين برج العرب بالاسكندرية أعلاف وملح طعام نخالة قمح

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