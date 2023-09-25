الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الإسكندرية" يضبط مصنع بسكويت يستخدم علامة تجارية غير مسجلة

المضبوطات
المضبوطات

أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع، حيث شنت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى، حملة تموينية والتى أسفرت عن ضبط مصنع لصناعة البسكويت لتدوينه بيانات مغايرة للحقيقة من عنوان الجهة المنتجة وكذلك استخدامه علامة تجارية غير مسجلة.

التحفظ علي المضبوطات

وتضمنت المضبوطات التحفظ على الكميات التالية: ٦٧٠ كرتونة بداخل كل واحدة ١٢ علبة بكل علبة ٦ باكو بسكويت بإجمالي كمية قدرها ٤٨٢٤٠ علبة بسكويت مدون عليها بيانات غير حقيقية من حيث عنوان المصنع المنتج، وعدد ٢٠٠ كرتونة بداخل كل واحدة ٣٦ علبة بكل علبة ٦ قطع بإجمالي كمية قدرها ٤٣٢٠٠ قطعة بسكويت عليها علامة تجارية غير مسجلة، قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وكانت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على 2000 علبة بسكويت منتهية الصلاحية، وغير مدون عليها بيانات داخل مخزن بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن مواد الغذائية دون ترخيص لحيازته كمية من البسكويت منتهية الصلاحية بمنطقة العجمي بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وتم مداهمة المخزن وألقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 200 كرتونة بسكويت كل كرتونة تحوى 10 علب بإجمالى ألفين علبة بسكويت لعدم وجود مستندات دالة على الحيازة مجهولة، مما تسبب خطرا على صحة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تموين الإسكندرية مصنع بسكويت علامة تجارية برج العرب وكيل النائب العام

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