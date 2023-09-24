الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين الإسكندرية يشن حملات لتشديد الرقابة على بائعي السجائر وضبط المخالفات

الضبطية
الضبطية

أصدر المهندس  أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على الأسواق، حيث قامت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقى، مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة  بحملة تموينية بنطاق الادارة،  والتى أسفرت عن تحرير محضر امتناع وحجب سجائر عن البيع، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضر حيازة وبيع وعرض سجائر مجهولة المصدر.

مصادرة عدد من علب السجائر لعدم إعلان السعر

كما تم مصادرة عدد ٥٣٦ علبة سجائر متنوعة، وتحرير عدد ٣ محاضر عدم إعلان عن الاسعار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.


كان قد وجة المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية،  بتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام وضبط الأسواق، فقد قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة الأستاذ رضا حسن مدير الادارة و إشراف الأستاذ أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة  بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٥٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٢٠ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لمخبزين شامى مخالفين وتحرير محضربن لعدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة وتحرير عدد ١٠ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٣٥ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

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