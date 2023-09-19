"تموين إسكندرية" يشن حملة بنطاق حي العامرية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق، حيث قامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، بشن بحملة تموينية بنطاق الإدارة.

ضبط حلوى مولد وسجائر مجهولة

وأسفرت الحملة عن ضبط محل بدون ترخيص لتصنيع حلوى المولد من مواد مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم ضبط أحد محلات الجملة لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي والتحفظ على عدد 1000 علبة سجائر كليوباترا.

كما تم ضبط أحد المحلات لحيازته سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على الحيازة وجرى التحفظ على عدد ١١٠ علبة سجائر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 3000 علبة سجائر كليوباترا بإجمالى 60000 سيجارة أثناء الامتناع عن بيعها، و2440 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر بدون فواتير ومنتهية الصلاحية بإجمالي 48800 سيجارة، قبل بيعها بالأسواق، وحجز أصحاب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية بنطاق دوائر شرق لضبط المحلات التجارية التي تقوم ببيع السجائر المهربة ومجهولة المصدر التي تضر بصحة المواطنين والامتناع عن بيع السجائر محليه الصنع.

أسفرت الحملة عن ضبط محال تجارية أثناء الامتناع عن بيع سجائر كليوباترا بعدد 3000 علبة سجائر كليوباترا بإجمالى 60000 سيجارة، كما تم ضبط 2440 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر بدون فواتير ومنتهية الصلاحية بإجمالي 48800 سيجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات بقصد ترويجها للتربح منها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.