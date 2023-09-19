ضبط طن زيوت مجهولة المصدر داخل مصنع للتعبئة بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة لأجهزة المحافظة بتشديد الرقابة على مصانع تعبئة المواد الغذائية.

طن زيت مجهول المصدر

واستهدفت حملة بالتنسيق مع ضباط مباحث التموين، مصنعًا لتعبئة زيت الطعام، عثر بداخله على كمية من الزيت بدون فواتير ومجهولة المصدر حيث تم التحفظ على كمية قدرها 1000 كجم (واحد طن)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقررت النيابة العامة بالاسكندرية، التحفظ علي 8 طن دقيق مدعم يستخدم في المخابز البلدية اثناء محاوله بيعه بالسوق السوداء، و1800 عبوة زيت طعام مجهولة المصدر وبدون مستندات قبل ترويجها بالاسواق مما تشكل خطراً علي صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.