التحفظ على كميات من زيت طعام غير مطابق في شركة بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على كمية من زيت الطعام داخل مصنع لإنتاج كميات بدون مطابقة للمواصفات القياسية وبيع المنتج بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج زيوت الطعام بمنطقة برج العرب، لممارسة الغش التجاري وترويج منتجات المصنع بدون مواصفات قياسية وبيعها بالأسواق بأسعار عالية مما تضر بصحة المواطنين.

وتم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على كمية من الزيوت غير مطابقة للمواصفات القياسية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.