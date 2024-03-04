ضبط زيوت سيارات ومستلزمات طبية مجهولة في الإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

ضبط زيوت سيارات مجهولة

قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وباكينام مصطفى وسالى أنور مفتشى الإدارة، بحملات على نطاق المحافظة أسفرت عن ضبط زيوت محركات سيارات وزيوت فرامل مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة وتم مصادرة الكميات 10 كراتين زيت سيارات بداخل كل كرتونه 39 عبوة زنة العبوة ٤٠٠ جرام و10 كراتين زيت فرامل بداخل كل واحدة ٣٠ عبوة زنة العبوة ٣١٥جرام، و8 كراتين زيت محركات بداخل كل كرتونه ٨ عبوات زنة العبوة الواحدة ١.٦ لتر.

مستلزمات طبية مجهولة

كما تم ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة وتم مصادرة الأصناف والكميات عدد واحد كرتونة قسطرة بول للعمليات الطبية بداخلها ٢٠ علبة بداخل العلبة الواحدة ٥٠ قطعة وكرتونة شكاكه سكر طبية بداخلها ٦٠ علبة بداخل كل علبه ١٠٠ شكاكة سكر طبية وعدد خمسة كرتونة جهاز تنفس بداخل كل كرتونه ٦ أجهزة، وتحرير ١٨ محضر إقامة اوكازيون بدون تصريح، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي كميات كبيرة من "زيوت وشحوم سيارات" داخل مصنع بدون ترخيص معبأة داخل براميل بدون بيانات ومجهول المصدر قبل بيعه والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، و150 الف استيكر، ومكنتين تعبئه وطباعة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة الزيوت "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية، لحيازته كميات من الشحوم وزيوت السيارات غير صالحة للاستخدام مما تشكل خطرًا علي الصحة العامة.



تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول عن المصنع وبتفتيشه عثر علي ماكينة تعبئة شحوم وزيوت سيارات وماكينة طباعة تاريخ الانتاج والصلاحية، كما عثر علي 200 جالون 13 كجم غير مدون عليها بيانات، و200 جالون 20 لتر غير مدون عليها بيانات، و50 جالون 20 لتر غير مدون عليها بيانات، و50 جالون 20 لتر غير مدون عليها بيانات، و200 جالون 13 كجم غير مدون عليها بيانات،و 50 جالون 16 لتر بدون بيانات، و2000 عبوة فارغة تستخدم في التعبئة، و700 كيلو شحومات داخل جرادل بلاستيكبة، و300 كيلو زيوت محركات بداخل براميل، كما تم ضبط 150000 استيكر لصق على العبوات بعد التعبئة، وذلك قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.