الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم الإسكندرية" يكشف حقيقة تسمم 8 طالبات بكرموز

تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية

نقلت 8 طالبات بمدرسة كرموز الإعدادية، التابعة لإدارة غرب التعليمية بالإسكندرية إلى أحد المستشفيات العامة بالمحافظة بعد ادعائهنّ الإصابة بتسمم غذائي وحدوث قيء وإسهال.

وأخطرت إدارة المدرسة إدارة غرب التعليمية بوجود إدعاء تسمم لعدد 8 طالبات وعلى الفور تم نقلهن إلي المستشفي لبيان ماحدث لهم.
اشتباه وتوهم وليس تسممًا

قال د.عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ"الدستور" إن الطالبات أصبن بحالة إعياء، حيث تواصلت المدرسة على الفور لنقلهن بسبب اشتباه في التسمم، لافتًا إلى أنه لم يكن كذلك ولكن الطالبات أصبن بحالة من التوهم إثر إعياء إحدي الطالبات، ما أدى إلى الإيحاء لباقى الطالبات اللاتي ادعين نفس الأعراض وجري نقلهن الي المستشفي الرئيس الجامعي للاطمئنان عليهن حرصًا على سلامتهن وعمل الإسعافات اللازمة.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن جميع الطالبات خرجن من المستشفي دون عمل غسيل معدة، ولا يوجد أي إصابات بالتسمم وهي مجرد إيحاءات عند رؤية زميلتهن مصابة بالإسهال والقيء نتيجه تلوث غذائي خارج المدرسة، ولا يوجد ما يدعو للقلق والعملية التعليمية مستمرة وجميع الطالبات بخير.

أبوزيد حقيقة أعداء تسمم غذائي ل 8 طالبات الإسكندرية الرئيس الجامعي

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