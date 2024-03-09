محافظ الإسكندرية يتفقد قافلة بنك الطعام المصرى لدعم أهالى "بشاير الخير"

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، انطلاق "قافلة بنك الطعام المصري" التي تستهدف توزيع 1712 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا من قاطني "بشاير الخير".

وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ.

وثمَّن محافظ الإسكندرية الدور الفعَّال الذي يقوم به "بنك الطعام المصري" في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم أهالينا البسطاء والأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ أن أعمال توزيع المواد الغذائية تأتي وفقًا لآليات محددة لتحديد الأسر المستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد أن المحافظة، وبالتنسيق مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، حريصة على تقديم كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.

جانب من قافلة بنك الطعام المصري

قافلة بنك الطعام المصري