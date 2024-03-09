السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد قافلة بنك الطعام المصرى لدعم أهالى "بشاير الخير"

قافلة بنك الطعام
قافلة بنك الطعام المصري

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، انطلاق "قافلة بنك الطعام المصري" التي تستهدف توزيع 1712 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا من قاطني "بشاير الخير".

وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ.

وثمَّن محافظ الإسكندرية الدور الفعَّال الذي يقوم به "بنك الطعام المصري" في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم أهالينا البسطاء والأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ أن أعمال توزيع المواد الغذائية تأتي وفقًا لآليات محددة لتحديد الأسر المستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد أن المحافظة، وبالتنسيق مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، حريصة على تقديم كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.

جانب من قافلة بنك الطعام المصري
جانب من قافلة بنك الطعام المصري
قافلة بنك الطعام المصري
قافلة بنك الطعام المصري
قافلة بنك الطعام المصري
قافلة بنك الطعام المصري
محافظ الإسكندرية قافلة بنك الطعام المصري بشاير الخير الأسر الأولى بالرعاية الرئيس السيسي

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية: شارع النبى دانيال سيكون مقصدا للثقافة والعلم والسياحة لجميع الزائرين

محافظ الإسكندرية يلتقى بائعى الكتب بـ"النبى دانيال" للتعاقد على باكيات لهم

الأكثر قراءة

عاجل| واشنطن بوست: المسجد الأقصى تحول لبرميل بارود

شرف الشهادة.. زوجة عماد الركايبى تروى لـ"الدستور" قصة بطولته: فاز بما تمنى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

أبرز الاتهامات الموجهه لقاتل المصريين بقطر من خلال أمر الإحالة

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة