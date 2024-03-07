الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

محافظ الإسكندرية: شارع النبي دانيال سيكون مقصدا للثقافة والعلم والسياحة لجميع الزائرين

تطوير شارع النبي
تطوير شارع النبي دانيال

وجه محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، بضرورة الحفاظ على مكتسبات مشروع تطوير شارع النبي دانيال، ومنع تواجد أي إشغالات أو تعديات في الشارع، موضحا أن هذا الشارع سيكون بمثابة شارع الثقافة والعلم بالإسكندرية، ومقصدًا سياحيًا لجميع زائري الإسكندرية.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، اليوم الخميس، فإنه في إطار بدء العد التنازلي لافتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال، التقى الشريف، مع بائعي الكتب بشارع النبي دانيال، لإطلاعهم على طرق التعاقد على الباكيات المخصصة لهم بالشارع بنظام حق الانتفاع، والمجهزة على أعلى مستوى لتتناسب مع الطابع التراثي لشارع النبي دانيال أقدم شوارع الإسكندرية.

وقدم الشريف الشكر إلى بائعي الكتب على تعاونهم التام مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أثناء تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال.

وأشار إلى حرصه على لقاء بائعي الكتب للاتفاق على طرق التعاقد على الباكيات، وأنه ستتم مراعاة جميع الظروف الاجتماعية فيما لا يخل بأي إجراءات قانونية، والحفاظ على حق الدولة.

وعلى الصعيد ذاته، أكد المحافظ أن هناك تكاملًا بين تطوير شارع النبي دانيال وبين أعمال التطوير التي تمت في ميدان محطة مصر والمتحف اليوناني الروماني لإعادة إحياء المناطق والشوارع والميادين التراثية والتاريخية ووضعها على  خريطة السياحة العالمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعزة سعد رئيس الجهاز الإشرافي للمحافظة المفوض لإدارة موقع مشروعي ميدان محطة مصر والنبي دانيال، وهالة عبد الظاهر مدير الشئون المالية بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية شارع النبي دانيال شارع الثقافة الإسكندرية الباكيات

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