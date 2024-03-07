الخميس 07 مارس 2024
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محافظات

محافظ الإسكندرية: ترسيخ حقوق المرأة على قائمة أولويات الدولة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة على قائمة أولويات الدولة، ووصلت المرأة المصرية لكثير من المناصب، فتم تمثيلها بشكل أكبر فى مجلسي النواب والشيوخ، كما أُسندت لها العديد من الحقائب الوزارية وتولت مناصب قيادية في المحليات كمحافظين ونواب محافظين.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الإسكندرية، اليوم، في احتفالية "اليوم العالمي للمرأة" التي نظمتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، تحت شعار "استثمر فيها: لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تمكينها اقتصاديًا"، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، والسفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة سابقًا، وعدد من النماذج والقيادات النسائية.

وقدم محافظ الإسكندرية، تحية إعزاز وتقدير للمرأة المصرية" معربًا عن سعادته للتواجد وسط كوكبة من عظيمات مصر اللاتي حققن نجاحات في مختلف المجالات، لنحتفل معًا "باليوم العالمي للمرأة".
 

 5 رؤساء أحياء من السيدات بالإسكندرية

وأضاف أن المحافظة تضم 5 رؤساء أحياء من السيدات هن من أكثر رؤساء الأحياء كفاءة، هذا فضلًا عن مُديرات الإدارات داخل المحافظة اللاتي حققن كفاءة عالية.

كما ثمن دور المرأة العاملة، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية حرصت على تكريم العديد من النماذج النسائية السكندرية ممن ضربن نموذجًا يحتذى به في الكفاح وحب العمل.

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