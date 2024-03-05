محافظ الإسكندرية يكرم عامل نظافة تقديرًا لأمانته فى رد 300 ألف جنيه لصاحبهم

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، عامل النظافة عاشور عيد رزق، وذلك لتكريمه لأمانته في رد مبلغ بقيمة 300 ألف جنيه لصاحبه، بعد عثوره عليه خلال تأدية عمله.

وأثنى اللواء محمد الشريف على العمل الشهم الذي قام به المواطن عاشور عيد رزق باعتباره نموذجًا محترمًا ومثالًا يحتذى به في الشرف والأمانة التي يتميز بها المصريين، وقدم له شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا له.

وأضاف الشريف أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم كل الدعم والرعاية لجميع النماذج المشرفة والمضيئة بها، ليكونوا بمثابة قدوة لأجيالنا القادمة.

جانب من تكريم عامل النظافة من محافظ الإسكندرية

جانب من تكريم عامل النظافة من محافظ الإسكندرية