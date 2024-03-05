محافظ الإسكندرية يستقبل سفير البوسنة والهرسك لتعزيز سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه ثابت سوباشيتش سفير دولة البوسنة والهرسك، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحب محافظ الإسكندرية بالسفير بزيارته الأولى لمدينة الإسكندرية، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين، خاصة بين الإسكندرية ومدن البوسنة والهرسك.

وأكد الشريف حرصه على تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في المجال السياحي.

من جانبه؛ قدم سفير البوسنة والهرسك الشكر لمحافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، وأنه يتطلع لتوقيع اتفاقية تآخ بين مدينة الإسكندرية ومدن البوسنة والهرسك للتبادل الثقافي والسياحي بين البلدين.