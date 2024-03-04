الإثنين 04 مارس 2024
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محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل فرنسا سبل تعزيز التعاون

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية وقنصل فرنسا

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه لينا بلان، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية؛ لبحث وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين، حيث يجمعهم التعاون المثمر في كافة المجالات.

في البداية، رحب محافظ الإسكندرية بالقنصل مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص مع مختلف أقاليم فرنسا، وعمق العلاقات بين محافظة الإسكندرية والقنصلية الفرنسية، لافتًا إلى أن هناك العديد من الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من البلدين

من جانبها، قدمت قنصل عام فرنسا الشكر لمحافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال وقامت بعرض المشروعات المشتركة بين البلدين مثل "مشروع الدراجات الكهربائية، ومشروع المدرسة الفرنسية الجديدة، كما تحدثت عن التغيرات المناخية، والآثار الغارقة بالإسكندرية".

أوضح المحافظ؛ أن هناك العديد من الروابط بين البلدين، مؤكدًا أن العلاقة بين مصر وفرنسا هي علاقة مميزة، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، ودعا السفيرة للقيام بزيارة المناطق الأثرية بالإسكندرية وخاصة المتحف اليوناني الروماني وشارع النبي دانيال بعد أن تم تطويره وأكدت السفيرة على أهمية ذلك.

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