السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قنصل عام فرنسا تتفقد معرض "مصرى وبس" بالمركز الثقافى الفرنسى بالإسكندرية

قنصل عام فرنسا تتفقد
قنصل عام فرنسا تتفقد معرض مصري وبس

تفقدت قنصل عام فرنسا الجديدة بالإسكندرية لينا بلان، الدورة التاسعة لمعرض "مصري وبس"، بمقر المعهد الفرنسى بشارع النبى دانيال وسط المدينة، والذي يستمر على مدار يومين. ويأتي المعرض في دورته التاسعة بمناسبة عيد الأم وأعياد الربيع ويستمر على مدار يومي 2-3 مارس 2024 من العاشرة صباحًا والثامنة مساءً.

وأشارت قنصل عام فرنسا إلى الفعاليات الثقافية التي يتم تنظيمها من خلال القنصلية الفرنسية أو المركز الثقافي الفرنسي، حيث يتضمن البرنامج الخاص بالمركز عدة فعاليات من بينها مهرجان الأفلام، وأسبوعا التراث بالإسكندرية، وعدد من المعارض من بينها معرض اليوم  "مصري وبس" بالمركز الثقافي الفرنسي.

وتنوعت المعروضات التي تستهدف إحياء التراث ما بين الجلود والخزف والكروشيه وزينة رمضان وغيرها من الأعمال اليدوية، حيث إن المعرض الذى يتم تنظيمه سنويًا بدأ عام 2011 لدعم المنتجات المصرية اليدوية، واستمر على مدار  12 عامًا بدعم من المعهد الفرنسى بمصر فى الإسكندرية.

وقالت رحاب منصور منسق المعرض، إن الهدف من المعرض تسليط الضوء على المشروعات متناهية الصغر، حيث يشارك في المعرض 32 عارضًا وعارضة من عدة محافظات، مشيرة إلى أن المنتجات يجب أن تكون مصرية وأعمالًا يدوية ومتميز الجودة.

وأضافت لـ"الدستور" أن هناك تنوعًا في المشاركين بينهم الشباب، وكبار السن، فضلًا عن المعروضات التي تتنوع بين الكليم والسجاد اليدوي، البامبو اليدوي، والمكرمية، وإعادة تدوير الأقمشة للحفاظ على البيئة، ومشاركة سيدات وأطفال من ذوي الهمم لعمل لعب الأطفال.

وتابعت المعرض يضم العديد من المشروعات من المأكولات والحلويات المنزلية والإكسسوارات،  والجلود والخشب والخزف والكروشيه، وإحياء التراث من التراث السيوي والسيناوي، وعمل زينة رمضان بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.  

وقد أعلنت القنصلية الفرنسية بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، عن تولي القنصل العام الجديدة لينا بلان مهامها بالإسكندرية خلفًا للقنصل الفرنسي محمد نهاض.

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