السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

قنصل فرنسا بالإسكندرية: مصر أساس استقرار المنطقة والعلاقات الفرنسية المصرية قوية

قنصل عام فرنسا بالإسكندرية
قنصل عام فرنسا بالإسكندرية

أكدت لينا بلان قنصل عام فرنسا بـالإسكندرية، على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا التي تمتد لأكثر من 200 عام، مشيرة إلى أن مصر دولة محورية في الوطن العربي والعلاقات المصرية الفرنسية ممتدة تاريخيًا وثقافيًا وسياسيًا.

وأضافت خلال تصريحات صحفية اليوم، بالمركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، أن من أساسيات استقرار المنطقة، هو استقرار مصر، وأنه على المستوى الدبلوماسي وجهتا نظر فرنسا ومصر متقاربتان بجميع القضايا الإقليمية والدولية، لافتةً إلى أن ما يحدث من تقلبات وحروب  والأحداث الصعبة التي تمر بها المنطقة، لم يؤثر على العلاقات بين الدولتين والذي يعد إنجازًا، واصفة العلاقة بين مصر وفرنسا بالقوية.

وأعربت عن حبها لمدينة الإسكندرية، التي عاشت بها وهي طالبة، حيث كان والدها قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، مشيرة إلى أن الإسكندرية ثقافتها هامة تاريخيًا ولكنها أيضًا هامة حضاريًا، حيث إن مدينة الإسكندرية لها صدى كبير بفرنسا، ويرتبط الكثير من الفرنسيين بها، خاصة مكتبة الإسكندرية العريقة فهي رمز كبير للإسكندرية ومصر.

وأشادت بالاهتمام والحفاظ على التراث وتطويره في العديد من المناطق بالقاهرة والإسكندرية، حيث إنها زارت المناطق الإسلامية بالقاهرة وهي من المناطق المحببة لها، بجانب تطوير شارع النبي دانيال الذي يوجد به مقر المركز الثقافي الفرنسي، مؤكدة حرصها على زيارة قلعة قايتباي فور وصولها لاستلام مهام عملها كقنصل عام لفرنسا بالإسكندرية لحبها للأماكن الأثرية.

وأوضحت اهتمام فرنسا ورؤيتها في تطوير الثقافة من خلال الشباب والجيل الجديد، والتعبير عن الفن والثقافة برؤية جديدة، من خلال الفعاليات التي تتم من خلال القنصلية أو المركز الثقافي الفرنسي، حيث يتضمن البرنامج الخاص بالمركز عدة فعاليات من بينها مهرجان الأفلام، وأسبوع التراث بالإسكندرية والذي سيكون المحور الأساسي بهذه الفعالية هو فنار الإسكندرية.

قنصل عام فرنسا بالإسكندرية مصر وفرنسا الوطن العربى القضايا الإقليمية والدولية مدينة الإسكندرية

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