الخميس 29 فبراير 2024
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محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم التنفيذيين المشاركين فى مبادرة حوافز تميز الأداء

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في مسابقة تميز الاداء

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، قيادات وتنفيذيين المحافظة القائمين على مبادرة حوافز تميز الأداء، تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة في جعل الإسكندرية ضمن المحافظات الأكثر تميزًا على مستوى الجمهورية، وذلك بعد فوز محافظة الإسكندرية في مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي".

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والأستاذة ابتهال دويدار منسق عام المبادرة، ومديري التخطيط بالمحافظة والأحياء والجهات المشاركة.

وقدم اللواء محمد الشريف، الشكر إلى جميع قيادات محافظة الإسكندرية وفريق العمل المشارك في تنفيذ تلك المبادرة الرائدة، مؤكدًا أن المحافظة تمتلك كوادر بشرية متميزة.

وأكد الشريف، الدعم الكامل الذي توليه القيادة السياسية لمحافظة الإسكندرية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تمت ترجمته في تنفيذ كم هائل من المشروعات القومية، وضخ الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة المشروعات التنموية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري.

وأوضح أن المبادرة تعد من أهم مبادرات وزارة التخطيط التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمساءلة.

كما عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية والتي تم تدشينها منذ عام بالمحافظة، وكذلك التنسيق لبدء تنفيذ المبادرة داخل المنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص بالإسكندرية.

وقال الشريف، إن الإسكندرية دائمًا سباقة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، موضحًا أن مبادرة "الألف يوم الذهبية" هي إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بملف القضية السكانية، وبناء الإنسان المصري، مما يسهم في خلق جيل صحي قادر على مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية.

محافظ الإسكندرية حوافز تميز الأداء المبادرة الرائدة المشروعات التنموية وزارة التخطيط

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