الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مكتبة الإسكندرية تُصدر العدد الثاني من مجلة "هيباتيا"

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

صدر عن مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي العدد الثاني من مجلة "هيباتيا"؛ مجلة المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا والتي تترأسها الدكتورة رفيعة غباش.


تصدر العدد كلمة افتتاحية لـ"علاء عبد الهادي"؛ مستشار تحرير مجلة هيباتيا، تحدث فيها عن صخب المخاوف والهواجس الذي أحدثه مصطلح الذكاء الاصطناعي بالعالم مؤخرًا.

كما أشار إلى المجهودات الحثيثة التي توليها الإدارة المصرية لتوطين العلوم والثقافة التكنولوجية بالجامعات المصرية والمجتمع ككل.


وفي العدد الثاني من مجلة هيباتيا، يستطيع القارئ التعرف على الإنجازات العلمية للعديد من النساء والفتيات العالمات من مختلف البقاع الجغرافية بالمنطقة العربية، ومنهن: الطالبة العراقية نرجس خالد التي ابتكرت "الكف الذكي" لمساعدة المكفوفين، والطالبة المصرية "ياسمين يحي" والتي أطلقت وكالة ناسا كويكب على أسمها تكريمًا لمجهوداتها في مجال البيئة والأرض. كما يستطيع القارئ التعرف على مسيرة المغربيتان رجاء المرسلي وفريدة الفاسي الحاصلتان على المركز الأول والثاني عربيًا وإفريقيًا وفقا لتصنيف "البير دوجر".


خصص العدد الثاني من مجلة هيباتيا ملف العدد لموضوع الذكاء الاصطناعي. وفيه؛ الباحثة الإماراتية ابتسام المزروعي تقود فريقًا علميًا يبتكر تطبيق ينافس "تشات جي بي تي". والدكتورة سمحاء البلتاجي؛ العميد المؤسس لكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة نيو جيزة تصرح؛ الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف الرجل والمرأة على حد سواء.


وبين صفحات العدد، الدكتورة سميرة عمر تكتب "القيادة في البحث والتطوير: قصة حالة"، والدكتورة هالة جارالله الخازندار تصور وضع "المرأة الفلسطينية في العلوم والتكنولوجيا".


المجلة تصدر ورقيًا، وأيضًا متاحة بالكامل للاطلاع إلكترونيًّا على الموقع الرسمي لمكتبة الإسكندرية. وكلا من موقع برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، والموقع الرسمي للشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا.

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مكتبة الاسكندرية برنامج دراسات المرأة مجلة هيباتيا الذكاء الاصطناعي العلوم والثقافة التكنولوجية

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