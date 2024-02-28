الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق قوافل "أبواب الخير" في الإسكندرية لتوزيع 26 ألف كرتونة غذائية

انطلاق قوافل الخير
انطلاق قوافل الخير بالإسكندرية

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، انطلاق قوافل أبواب الخير بمحافظة الإسكندرية، التي ينظمها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار استعدادات شهر رمضان المعظم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

 

توزيع 26 ألف و800 كرتونة غذائية

 

وقالت "عازر" إن الدفعة الأولى من القافلة تستهدف توزيع 26 ألف و800 كرتونة غذائية، مؤكدةً أن توزيع المواد يأتي وفقًا لآليات محددة لتحديد الأسر المستحقة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وثمنت "عازر" الدور الفعال لصندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني في العمل على توفير السلع للمواطنين، وذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.

يذكر أنه تم إطلاق قوافل "أبواب الخير" لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية من خلال توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على المواطنين الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وكان قد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس الثلاثاء، وفدًا يضم أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمتابعة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك الأوروبي، وعلى رأسها المشروعات ذات الأهمية حيث تنفيذ مبادرة "المدينة الخضراء" التي تتم في ثلاث مدن في مصر هي: الإسكندرية والقاهرة والسادس من أكتوبر.

وأكد اللواء محمد الشريف في هذا الإطار حرص محافظة الإسكندرية على تطبيق الاقتصاد الأخضر وذلك لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وناقش مع الوفد المشروعات التي تم البدء في تنفيذها والمشروعات المقترحة للاختيار من بينها مشروعات التغيرات المناخية والنقل العام والمخلفات الصلبة، وقطاع المياه والصرف الصحي، مؤكدًا ضرورة إعطاء أولوية قصوى لمشروعات حماية الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية.

انطلاق قوافل الخير بالإسكندرية
انطلاق قوافل الخير بالإسكندرية
انطلاق قوافل الخير بالإسكندرية
انطلاق قوافل الخير بالإسكندرية
انطلاق قوافل الخير بالإسكندرية
انطلاق قوافل الخير بالإسكندرية
انطلاق قوافل الخير بالإسكندرية
انطلاق قوافل الخير بالإسكندرية
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