الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الفرع الـ 15.. الإسكندرية تفتتح معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض بالسيوف

معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية

افتتح المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزة أول، معرض "أهلا رمضان" المقام بأرض المعارض القديمة بالسيوف، والذى يضم العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بالشهر الكريم.

جاء ذلك بحضور جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، ورضا حسن مدير إدارة تموين المنتزة، وأحمد على رئيس رقابة إدارة تموين المنتزة.

ويشارك بالمعرض شركة الإسكندرية للزيوت، وشركة الزيوت المستخلصة، وشركة ابو الهول للزيوت، وشركة النيل للزيوت والصابون،  وشركة الإسكندرية للمطاحن، والعديد من الشركات والسوبر ماركت للقطاع الخاص.

وتفقد وكيل الوزارة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين وكذلك الأسعار المخفضة التى يقدمها العارضين من خلال هذا المعرض والتى تصل فى بعض السلع إلى 30٪ وشهد المعرض عرض السلع الغذائية من: اللحوم الطازجة والسكر والأرز والزيوت والمكرونات والزبيب والبلح والتمور، والسمن واللحوم المجمدة والدواجن والتوابل والعطارة والحلويات والخضار والفاكهة، والصابون والمنظفات.

15 معرض أهلًا رمضان بالإسكندرية

ومع افتتاح فرع اليوم من معارض أهلًا رمضان بمنطقة السيوف بحي المنتزة يصل عدد المعارض إلى 15 معرضا بالإسكندرية منها 5 معارض كبرى تم إقامتها في الأحياء المختلفة، و10معارض بداخل المجمعات الاستهلاكية الموزعة بجميع أحياء المحافظة.

أماكن معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

1-معرض اهلا رمضان  بأرض المعارض القديمة بالسيوف.
2-معرض أهلا رمضان ببرج العرب القديم.
3-معرض أهلا رمضان أسفل كوبري أبيس بالطريق الزراعي.
4- معرض اهلا رمضان أسفل كوبري محرم بك.
5- معرض اهلا رمضان بمنطقة سيدي جابر الكائن خلف محطة القطار.

9 معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

1- مجمع وهدان بالمنشية.
2- مجمع الازاريطة بالازاريطة.
3-مجمع كمال الجويلى بمنطقة رشدى.
4- مجمع جناكليس شارع أبو قير.
5- مجمع السيوف شارع جمال عبد الناصر. السيوف. 6- مجمع أبو العباس بمنطقة بحرى.
7 - مجمع أبو طالب بمنطقة أبو قير.
8- مجمع البيطاش العجمى.
9 - مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير 1. 10-مجمع سيدى مسعود بالعامرية.

معرض اهلا رمضان بالإسكندرية

معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
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