الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق معارض «أهلًا رمضان» بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية.. تعرف على الأماكن

معارض أهلًا رمضان
معارض أهلًا رمضان

انطلقت فعاليات معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم، بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق.

بدأت معارض "أهلًا رمضان" بـ 10 فروع بالمجمعات الاستهلاكية لتشمل جميع أحياء المحافظة، وتضم هذه الفروع عروضا خاصة لمنتجات شهر رمضان متمثلة فى اللحوم والدواجن والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والبلح والزبيب والدقيق والفول وقمر الدين وجوز الهند والشاى والجبن والصلصة والخل والملح.

أماكن فروع أهلًا رمضان بالإسكندرية

تمثلت معارض أهلا رمضان بفروع المجمعات الاستهلاكية الآتية:

-مجمع وهدان بالمنشية

-مجمع الأزاريطة بالأزاريطة

-مجمع كمال الجويلى بمنطقة رشدى

-مجمع جناكليس شارع أبوقير

-مجمع السيوف شارع جمال عبدالناصر السيوف

-مجمع أبوالعباس بمنطقة بحرى

-مجمع أبوطالب بمنطقة أبوقير

-مجمع البيطاش العجمى

-مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير 1

-مجمع سيدى مسعود بالعامرية

وكان قد أوضح المهندس محمود القلش، معاون مديرية التموين للإعلام والاتصال السياسي، أن أول معارض افتتحت بالمحافظة هي ركن مبادرة "أهلا رمضان" بداخل المجمعات الاستهلاكية بعدد 10 فروع والتي تتوافر بها جميع السلع الخاصة بالمعرض، بجانب السلاسل التجارية.

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
اهلا رمضان المجمعات الاستهلاكية الإسكندرية فروع أهلا رمضان بالإسكندرية محافظة الاسكندرية

مواد متعلقة

«تموين الإسكندرية» يشن حملات موسعة على أنحاء المحافظة لضبط المخالفات

تموين الإسكندرية: 240 محلًا شارك فى الأوكازيون الشتوى حتى الآن

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة فى الممارسات الإسرائيلية بالأراضى المحتلة

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية