انطلاق معارض «أهلًا رمضان» بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية.. تعرف على الأماكن

انطلقت فعاليات معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم، بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق.

بدأت معارض "أهلًا رمضان" بـ 10 فروع بالمجمعات الاستهلاكية لتشمل جميع أحياء المحافظة، وتضم هذه الفروع عروضا خاصة لمنتجات شهر رمضان متمثلة فى اللحوم والدواجن والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والبلح والزبيب والدقيق والفول وقمر الدين وجوز الهند والشاى والجبن والصلصة والخل والملح.

أماكن فروع أهلًا رمضان بالإسكندرية

تمثلت معارض أهلا رمضان بفروع المجمعات الاستهلاكية الآتية:

-مجمع وهدان بالمنشية

-مجمع الأزاريطة بالأزاريطة

-مجمع كمال الجويلى بمنطقة رشدى

-مجمع جناكليس شارع أبوقير

-مجمع السيوف شارع جمال عبدالناصر السيوف

-مجمع أبوالعباس بمنطقة بحرى

-مجمع أبوطالب بمنطقة أبوقير

-مجمع البيطاش العجمى

-مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير 1

-مجمع سيدى مسعود بالعامرية

وكان قد أوضح المهندس محمود القلش، معاون مديرية التموين للإعلام والاتصال السياسي، أن أول معارض افتتحت بالمحافظة هي ركن مبادرة "أهلا رمضان" بداخل المجمعات الاستهلاكية بعدد 10 فروع والتي تتوافر بها جميع السلع الخاصة بالمعرض، بجانب السلاسل التجارية.

معارض أهلا رمضان

معارض أهلا رمضان

معارض أهلا رمضان

معارض أهلا رمضان

معارض أهلا رمضان