تموين الإسكندرية: 240 محلًا شارك فى الأوكازيون الشتوى حتى الآن

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن اعداد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي والتى تقدمت إلى إدارة التموين والتجارة الداخلية لاستخراج تصريح الاشتراك، شملت 240 محلا متنوع الأنشطة.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية تتابع مراقبة الأسواق وكذلك فعاليات الاوكازيون الشتوى لهذا العام من خلال إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له.

وأسفرت حملات التجارة الداخلية عن تحرير 14 محضر إقامة اوكازيون بدون تصريح وذلك منذ بدء الاوكازيون الذى بدأ هذا الأسبوع بتاريخ 5 فبراير والمستمر لمدة شهر.

واستعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية لفعاليات الاوكازيون، حيث اجتمع وكيل الوزارة مع مدير التجارة الداخلية لتيسير اجراءات استخراج التراخيص للمحلات المشاركة في الاوكازيون، ويتيح التصريح لكل محل الاشتراك لمدة أسبوعين، وتشارك محلات الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية والمنتجات الجلدية وغيرها من الأنشطة المختلفة.

ضبط كميات من الأرز مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة، ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بحملات تموينية.



وتمكنت الحملات من ضبط مخزن سلع غذائية وذلك لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وسلع غذائية منتهية الصلاحية، تضمنت 1200 شيكارة أرز زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جرام مجهولين المصدر، 120 شيكارة ارز زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جرام منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.