الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين الإسكندرية: 240 محلًا شارك فى الأوكازيون الشتوى حتى الآن

الاوكازيون
الاوكازيون

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن اعداد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي والتى تقدمت إلى إدارة التموين والتجارة الداخلية لاستخراج تصريح الاشتراك، شملت 240 محلا متنوع الأنشطة.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية تتابع مراقبة الأسواق وكذلك فعاليات الاوكازيون الشتوى لهذا العام من خلال إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له.

وأسفرت حملات التجارة الداخلية عن تحرير 14 محضر إقامة اوكازيون بدون تصريح وذلك منذ بدء الاوكازيون الذى بدأ هذا الأسبوع بتاريخ 5 فبراير والمستمر لمدة شهر.

واستعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية لفعاليات الاوكازيون، حيث اجتمع وكيل الوزارة مع مدير التجارة الداخلية لتيسير اجراءات استخراج التراخيص للمحلات المشاركة في الاوكازيون، ويتيح التصريح لكل محل الاشتراك لمدة أسبوعين، وتشارك محلات الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية والمنتجات الجلدية وغيرها من الأنشطة المختلفة.

ضبط كميات من الأرز مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية  

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة  ريهام عبد القادر مديرة الإدارة، ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بحملات تموينية.

وتمكنت الحملات من ضبط مخزن سلع غذائية وذلك لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وسلع غذائية منتهية الصلاحية، تضمنت 1200 شيكارة أرز زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جرام مجهولين المصدر، 120 شيكارة ارز زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جرام منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

مديرية التموين الاوكازيون الشتوي مراقبة الاسواق حملات التجارة الداخلية محلات الملابس

مواد متعلقة

تموين الإسكندرية يشن حملات علي مصانع اعلاف السمك والحيوانات والدواجن ومتابعة الأسواق

تموين الإسكندرية تعلن استعدادها لانطلاق الاوكازيون الشتوي غدًا

تموين الإسكندرية تشن حملات على المخابز والسلع الغذائية والأسواق لضبط المخالفات

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

أول تعليق من حسام حسن بعد توليه قيادة المنتخب الوطنى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

عاجل.. نائب يكشف موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

«فلتصمت».. كتاب أسرار العنف الخفى ضد المرأة فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة