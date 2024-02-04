الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين الإسكندرية تعلن استعدادها لانطلاق الاوكازيون الشتوي غدًا

اوكازيون
اوكازيون

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة، عن استعدادها لبدء فعاليات الاوكازيون الشتوي والذى يستمر لمدة شهر.

 

وأوضح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، والمتحدث الرسمى بإسم المديرية، أن فعاليات الاوكازيون الشتوي تبدأ غدا الاثنين الموافق 5 فبراير، مشيرًا إلى أن يشارك  بالاوكازيون محلات الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية والمنتجات الجلدية وغيرها من الأنشطة المختلفة.

واشار إلى أن وكيل الوزارة، عقد اجتماع مع  مع أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية لتيسير اجراءات استخراج التراخيص للمحلات المشاركة في الاوكازيون والتى استقبلت حتى الآن 51 طلب لاستخراج تصريح للاشتراك فى الأوكازيون الذى يتيح لكل محل للاشتراك لمدة أسبوعين.

 

حملات تموينية بشرق المحافظة 

وفي سياق آخر أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق والمخابز البلدية.

وشنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مديرالإدارة وفريق العمل التابع له، حملة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية.

 

مديرية التموين والتجارة الداخلية الاوكازيون الشتوي المحلات المشاركة فعاليات الاوكازيون محافظة الاسكندرية

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