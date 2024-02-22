الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح المعرض الثانى لـ "أهلا رمضان" بسيدي جابر في الإسكندرية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، المعرض الثاني لـ "أهلًا رمضان" بمنطقة سيدي جابر الكائن خلف محطة القطار، وذلك المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد حبيب رئيس حى شرق، وقيادات وفرق عمل مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وضم المعرض العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بشهر رمضان المبارك، حيث يشارك بالمعرض شركة اسكندرية للزيوت والشركة العامة لتجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والعديد من الشركات والسلاسل التجارية والسوبر ماركت للقطاع الخاص.

وشهد المعرض عرض السلع الغذائية من: السكر - الأرز-  الزيوت- المكرونات-  الزبيب-  البلح- السمن - اللحوم المجمدة - الدواجن - البيض - البلح - التمور - الخضر والفاكهة- الصابون - المنظفات.

وتفقد نائب المحافظ والضيوف السلع الغذائية المعروضة للمواطنين وكذلك الاسعار المخفضة التى يقدمها العارضين من خلال هذا المعرض.

 

وكان قد افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض "أهلا رمضان" الكائن أسفل كوبري محرم بك بجوار جراج الترام أمام بنزينه موبيل، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، والذي يمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي تم افتتاحها خلال الأيام الماضية وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وخلال تفقد المعرض؛ وأشار الشريف إلى حرص المحافظة لإقامة المزيد من معارض أهل رمضان على مستوى الأحياء ليستفاد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين، مثمنًا جهود الدولة المصرية من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين.

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المعرض الثاني أهل ا رمضان وزارة التموين السلع الغذائية توفير السلع الأساسية

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