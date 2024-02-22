الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

لحوم ودواجن وياميش.. أسعار السلع بمعارض "أهلًا رمضان" في الإسكندرية

معارض اهلا رمضان
معارض اهلا رمضان بالإسكندرية

انطلقت معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الإسكندرية، والتي شهدت توافر جميع السلع الغذائية من الأرز، والسكر، والزيت، واللحوم، والدواجن، والخضروات، والسلع الرمضانية من البلح، والزبيب، وقمر الدين، وغيرها بأسعار مخفضة.

وافتتحت معارض "أهلًا رمضان" بداخل 10 مجمعات استهلاكية بجميع أحياء المحافظة، فضلًا عن افتتاح معرض بوسط الإسكندرية ضم مجموعة من الشركات المساهمة بكل أنواع السلع الغذائية الأساسية وغيرها.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي تم افتتاحها خلال الأيام الماضية وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأشار الشريف، إلى حرص المحافظة لإقامة المزيد من معارض "أهلًا رمضان" على مستوى الأحياء، ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين، مثمنًا جهود الدولة المصرية من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح الشريف، أن المعرض يضم مجموعة من السلع الأساسية والاستراتيجية تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 10% إلى 20%، مشيدًا بالدور الفعَّال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة، والتي عرضت السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

وتستعرض "الدستور" أسعار السلع الأساسية المتوفرة بمعارض "أهلًا رمضان" في الإسكندرية:

أسعار السلع الغذائية

كيلو السكر: 27جنيه
كيلو الارز 10٪كسر: 35جنيه
كيلو الارز 5٪ كسر: 36جنيه
كيلو الارز الهندي: 30جنيه
كيلو الدقيق: 28جنيه 
مكرونة 300 و350جرام أنواع: 9.5 جنيه
مكرونة 400جرام أنواع: 13و 14جنيه
مكرونة كيلو أنواع: 27 و39.5 جنيه
عدس 500جرام: 40جنيه
فول 500جرام: 25جنيه
زيت خليط 800 ملل: 70جنيه
زيت  خليط 500ملل أنواع: 75جنيه
زيت خليط 750ملل أنواع: 90جنيه
زيت خليط لتر أنواع: 100جنيه
سمن 700جرام أنواع: 95جنيه
سمن 1500جرام أنواع: 180جنيه
شاي 250جرام: 57.5 جنيه
شاي 40جرام: 8.5 جنيه
حين 250جرام: 14جنيه
جبن 125جرام: 7جنيه
صلصة طماطم300جرام:14جنيه
ملح طعام 300جرام: 1.5جنيه
خل 1لتر:12جنيه
كرتونة البيض: 135جنيه

أسعار اللحوم والدواجن

لحوم مجمدة برازيلي ( قطع- مفروم): 170 جنيه 
دواجن مجمدة 1كيلو: 100جنيه.
اوراك دواجن مجمدة900جرام: 90جنيه
صدور دواجن مجمدة 450جرام: 57 جنيه

ياميش رمضان

زبيب مصري بناتي: 100جنيه
بلح مصري: 25جنيه
جوز هند 1كيلو: 150جنيه
قمر الدين 400جرام: 65جنيه
لفة تين مجفف: 100جنيه

 

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اهلا رمضان اللحوم والدواجن أسعار مخفضة مجمعات إستهلاكية أسعار السلع الغذائية

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