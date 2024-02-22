الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بتخفيضات تصل لـ30%.. محافظ الإسكندرية يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بمحرم بك

معرض أهلًا رمضان
معرض "أهلًا رمضان"

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض "أهلا رمضان"، المقام بمنطقة محرم بك، والذى يضم العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بالشهر الكريم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعزة سعد رئيس حى وسط، وقيادات وفرق مديرية التموين: جمال عمار وكيل المديرية، والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، وأحمد عبدالحميد مدير التجارة الداخلية.

وتفقد المحافظ السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، وكذلك الأسعار المخفضة التى يقدمها العارضون من خلال هذا المعرض، والتى تصل فى بعض السلع إلى 30%.

 يشارك بالمعرض شركة الزيوت المستخلصة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، والعديد من من الشركات والسلاسل التجارية والسوبر ماركت للقطاع الخاص.

وشهد المعرض عرض السلع الغذائية من السكر والأرز والزيوت والمكرونات والزبيب والبلح والسمن واللحوم المجمدة والدواجن والبلح والتمور والخضر والحلويات والصابون والمنظفات.

وتستمر معارض "أهلًا رمضان" حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان، مع إمكانية مد المدة.

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
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