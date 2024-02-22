الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى رئيس البنك الزراعى لبحث سبل تعزيز التعاون

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس البنك الزراعي

التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي في المحافظات الحدودية والمناطق التنموية الجديدة، وذلك بالمركز الرئيسي للبنك الزراعي المصري. 

وجرى استئناف المناقشات والتأكيد على نتائج الاجتماع الأول الذي جمع الجانبين بمقر جامعة الإسكندرية.

جاء ذلك فى إطار التنسيق بين جامعة الإسكندرية والبنك الزراعي المصري لتعزيز أوجه التعاون للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

 حضر اللقاء سامي عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الجامعة ومسئولي البنك. 
وأكد الدكتور قنصوة أن اللقاء يأتي بهدف تعزيز التعاون بين نتائج البحوث العلمية التي تنتجها جامعة الإسكندرية في مجالات التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي، والاستفادة القصوى من الفرص التمويلية التي يتيحها البنك وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحفيز الإنتاج في المناطق التنموية الجديدة، مؤكدًا على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعة والبنك الزراعي المصري والتي تساعد على توفير منتج محلي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

 وأوضح أن الجامعة حريصة أيضًا على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب في هذا المجال، حيث أنشأت عددًا من مركز الابتكار وريادة الأعمال والمراكز الجامعية للتطوير المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدلت برامجها الدراسية وطورتها لتشمل مقررات خاصة بريادة الأعمال، وتعزيز الروح الريادية والابتكارية بين الطلاب، وذلك بهدف تنمية مهارات الطلاب في مجال ريادة الأعمال وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى مشاريع حقيقية تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.


وأعرب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، عن حرص البنك على تعزيز أواصر العلاقات واستمرار أوجه التعاون مع كافة مؤسسات الدولة بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي في خدمة كافة القطاعات الإنتاجية خاصة في القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد فاروق بمستوى العلاقات مع كافة الجامعات والمراكز البحثية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية لتلك الجهات في تحقيق التنمية الزراعية، مؤكدًا أن جامعة الإسكندرية تعد واحدة من أعرق الجامعات العلمية في العالم ومنارة علمية تزخر بخبرات أكاديمية كبيرة في مختلف المجالات.

 وأشار إلى أن اللقاءات المتتالية مع رئيس جامعة الإسكندرية الهدف منها خلق فرص جديدة للتعاون بين البنك والجامعة لتحقيق أقصى استفادة من الشراكة التي تدمج بين الخبرات الأكاديمية للجامعة والفرص التمويلية التي يتيحها البنك وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحفيز الإنتاج في المناطق التنموية الجديدة، فضلًا عن مساهمة البنك في دعم وتمويل المبادرات والمشروعات القومية لدعم الإنتاج الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

 وأكد فاروق أن البنك الزراعي يستهدف أيضًا التعاون مع جامعة الإسكندرية في تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية لجميع فئات الجامعة، وتحفيز ريادة الأعمال بين أوساط الطلاب، وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والابتكار الرقمي والتكنولوجي، تفعيلًا لدوره في تنمية قدرات الشباب وإتاحة الفرص التمويلية لهم ما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم.

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