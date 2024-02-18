الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول في الدورة القمية الـ31 لجوالي وجوالات الجامعات المصرية

فريق الجوالة بجامعة
فريق الجوالة بجامعة الإسكندرية

فاز فريق جوالة جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في مسابقات الدورة الكشفية القمية الـ31، التي أقيمت بجامعة طنطا، بمشاركة 13 جامعة مصرية.

وحصلت الجوالة إينار محمد مسئولة الجوالات على جائزة القائدة المثالية، وحصلت الجوالة مريم عبد القادر على جائزة المسامرة المثالية، وحصلت الجوالة حبيبة إبراهيم على جائزة الجوالة المثالية، وحصل الجوال أدهم إيهاب علي جائزة الجوال المثالي، وذلك على مستوى الدورة.

رافق فريق جامعة الإسكندرية مدربين المنتخب مروان الحناوي، ومحمد علي وقام بالإشراف سامح حمودة أحمد مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وهند عليمي، ومروة جمال إشراف جوالين وجوالات.

وكانت قد أطلقت جامعة الإسكندرية أمس مبادرة "إحنا معاك" للتوعية بمخاطر الإدمان، في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للطلاب ونشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر الإدمان، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وافتتح الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبادرة  "إحنا معاك"، التي نظمها إتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة التعاطي والإدمان، والإدارة العامة لرعاية الشباب، وقسم التثقيف الصحى بالإدارة العامة للواحدات العلاجية، والإدارة العامة للمدن الجامعية، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض.

تناولت الندوة التوعية بمخاطر الإدمان والتعاطى وسبل الوقاية، وتقديم الدعم النفسي، وشارك فيها 400 طالب من طلاب الكليات المختلفة.

تعد مبادرة "إحنا معاك" نتاج للتعاون بين العديد من الجهات داخل الجامعة وخارجها، وقد تفاعل الطلاب بالعديد من الاستفسارات والأسئلة المختلفة حول موضوع الندوة، وستتولي إدارة الشئون الوقائية والتثقيف الصحي بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب واتحاد طلاب الجامعة نشر المبادرة بين جميع طلاب الجامعة في جميع الفعاليات الخاصة بالأنشطة الطلابية تحت شعار "إحنا معاك".

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