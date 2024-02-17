جامعة الإسكندرية تُطلق مبادرة "إحنا معاك" للتوعية بمخاطر الإدمان

افتتح الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبادرة "إحنا معاك"، للتوعية بمخاطر الإدمان التي نظمها اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة التعاطي والإدمان، والإدارة العامة لرعاية الشباب، وقسم التثقيف الصحى بالإدارة العامة للواحدات العلاجية، والإدارة العامة للمدن الجامعية، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للطلاب ونشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر الإدمان، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



تناولت الندوة التوعية بمخاطر الإدمان والتعاطى وسبل الوقاية، وتقديم الدعم النفسى، وشارك فيها 400 طالب من طلاب الكليات المختلفة.



حاضر في الندوة الدكتور طارق ملوخية أستاذ الطب النفسي بكلية الطب، والدكتور نبيل علام منسق صندوق مكافحة الإدمان التعاطي بمحافظة الإسكندرية، والشيخ عطا عبد المقصود فراج خطيب مسجد المدينة الجامعية، وحضرها كل من: ممدوح عباس مدير عام المدن الجامعية، ود. عمر الإبراشي مدير عام الوحدات العلاجية، وشهاب محروس مدير عام رعاية الشباب ومحمد فوزي مدير إدارة اتحاد الطلاب، ود. مها حامد خليفة مديرة إدارة الشئون الوقائية، ود. سارة مندور مسئول التثقيف الصحي بالإدارة، وعمر عفيفى رئيس اتحاد الطلاب.

نشر المبادرة بين جميع طلاب الجامعة



تعد مبادرة "إحنا معاك" نتاجا للتعاون بين العديد من الجهات داخل الجامعة وخارجها، وتفاعل الطلاب بالعديد من الاستفسارات والأسئلة المختلفة حول موضوع الندوة، وستتولى إدارة الشئون الوقائية والتثقيف الصحي بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب واتحاد طلاب الجامعة نشر المبادرة بين جميع طلاب الجامعة في جميع الفعاليات الخاصة بالأنشطة الطلابية تحت شعار "إحنا معاك".