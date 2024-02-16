الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظة الإسكندرية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC)

جانب من الحدث بمحافظ
جانب من الحدث بمحافظ الإسكندرية

أعرب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن سعادته بإعلان معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (GNLC) انضمام مدينة الإسكندرية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لعام 2023، وذلك ضمن 3 مُدن مصرية تم ضمها إلى شبكة اليونسكو هي “الإسكندرية، والشرقية، ومدينة زفتي بمحافظة الغربية”.

وقال اللواء محمد الشريف، إن انضمام المدينة لشبكة مُدن التعلم، جاء بعد ترشيح اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ثم خضع هذا الترشيح إلى مراجعة وتقييم لجنة دولية مُستقلة بمعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة للتأكد من توافر معايير الترشيح.

وأضاف “الشريف” أن الهدف من الانضمام لشبكة اليونسكو لمدن التعلم هو تأكيد التزامنا وجميع شركاء العمل بتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية بمحافظة الإسكندرية لإتاحة فرص التعلم للجميع مدى الحياة دون تمييز وتفعيل المبادرات المبتكرة المعززة، وذلك لخلق مجتمع تعليمي بكل عناصره، وتشجيع تطوير ثقافة التعلم مدى الحياة في المدينة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، أنه تم إطلاق مبادرة "الإسكندرية مدينة التعلم المستدام للجميع" وتنفيذها تحت إشراف اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، بمتابعة وحدة السكان برئاسة محمد فهمي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها جامعة الإسكندرية لتفعيل رؤية المحافظة لبناء مدينة المعرفة التطبيقية.

وتهدف المبادرة إلى القضاء على الأمية، والتسرب من التعليم، والبطالة، وإتاحة التدريب والتأهيل للجميع، وفقًا للقدرات والكفاءات لتحسين خصائص السكان ومؤشرات التنمية البشرية، بالمناطق التي يتم رصدها بمعرفة منسقي السكان بوحدات السكان واللجان السكانية المشكلة بجميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، كأحد أهداف الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

جدير بالذكر أنه بانضمام هذه المدن لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، يكون هناك 7 مدن مصرية ضمن الشبكة وهي، (الجيزة، أسوان، دمياط، الفيوم، الشرقية، زفتى، الإسكندرية).

مدينة الإسكندرية شبكة اليونسكو مدن التعلم شبكة م دن التعلم المبادرات المبتكرة مدينة التعلم المستدام

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يشهد ختام الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"

محافظ الإسكندرية يوجه بمواصلة إزالة التعديات على أراضي الدولة

محافظ الإسكندرية يلتقي سفيرة قبرص لمناقشة اجتماعات الشبكة الإقليمية للجامعات

الأكثر قراءة

مصادر: لا صحة لاقتحام معبر رفح.. والشرطة الفلسطينية تؤمن دخول المساعدات

عاجل.. اقتحام معبر رفح.. 4 حقائق عن «الفيديو المزعوم»

تطبق غدًا.. ننشر الأسعار الجديدة للسجائر والمعسل والسيجار

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عيار 21 بـ3635.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في السوق المصري

الزمالك يسحق الأهلي بخماسية في قمة الناشئين ببطولة الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى