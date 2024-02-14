الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بمواصلة إزالة التعديات على أراضي الدولة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتصدى لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة الحملات المُكبرة بأحياء المحافظة حيث شن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 4 قرارات إزالة عبارة عن أسوار وأسقف وتعريشات بعزبة نشأت فضلًا عن إزالة حوائط وأعمدة من الطوب وسقف خرساني، والتحفظ على جميع المعدات بشارع سلمان الفارسي منطقة العصافرة بحري بالإضافة إلى إزالة باب حديد بمنطقة المعمورة الشاطئ.

ونفذ حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ عدد 11 قرار إزالة متنوع، و2 حالة إزالة فورية في المهد عبارة عن أسوار وأكشاك وصاج وقواطع وسلالم مخالفة بمجمعات سكنية وتعديات على حرم السكة الحديد ومخالفات داخل وحدات سكنية، إضافة إلى مبنى مخالف على مساحات 1100 متر مربع.

وقام حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مُكبرة لإزالة التعديات حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 16 قرار إزالة عبارة عن أسوار وأعمده وحوائط مخالفة بمناطق أول شارع الجلاء، ناصيه شارع محمد نجيب مع طريق الجيش، أول شارع محمد عوض جبريل، 8 شارع محمد عوض جبريل، شارع 57 من خالد بن الوليد، 619 طريق الجيش.

محافظ الإسكندرية أراضي املاك الدولة حق الدولة إزالة التعديات الأراضي الزراعية

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