محافظ الإسكندرية يتابع مدى توافر أسطوانات البوتاجاز استعدادا لشهر رمضان

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، لمتابعة مدى توافر أسطوانات البوتاجاز بالمحافظة خلال موسم الشتاء واستعدادًا لشهر رمضان المبارك.

ووجه اللواء محمد الشريف، الشكر إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة البترول.

وقال إن المحافظة تشهد استقرارًا في توافر كميات أسطوانات الغاز في الفترة الحالية ولا يوجد شكاوى عن نقص الأسطوانات في السوق.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، إنه في إطار توجيهات وزير البترول والثروة المعدنية، فإن الشركة على استعداد تام لضخ أي كميات إضافية من أسطوانات الغاز حال وجود طلب عليها.

جاء ذلك بحضور المهندس علاء عبدالله مدير عام العمليات المركزي، وشريف مقلد مدير عام العلاقات العامة بشركة بتروجاس.