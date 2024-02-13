الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع مدى توافر أسطوانات البوتاجاز استعدادا لشهر رمضان

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية مع رئيس شركة بتروجاس

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، لمتابعة مدى توافر أسطوانات البوتاجاز بالمحافظة خلال موسم الشتاء واستعدادًا لشهر رمضان المبارك.

ووجه اللواء محمد الشريف، الشكر إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة البترول.

وقال إن المحافظة تشهد استقرارًا في توافر كميات أسطوانات الغاز في الفترة الحالية ولا يوجد شكاوى عن نقص الأسطوانات في السوق.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، إنه في إطار توجيهات وزير البترول والثروة المعدنية، فإن الشركة على استعداد تام لضخ أي كميات إضافية من أسطوانات الغاز حال وجود طلب عليها.

جاء ذلك بحضور المهندس علاء عبدالله مدير عام العمليات المركزي، وشريف مقلد مدير عام العلاقات العامة بشركة بتروجاس.

محافظ الإسكندرية اسطوانات البوتاجاز شهر رمضان المبارك وزير البترول محافظة الاسكندرية

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يلتقي سفيرة قبرص لمناقشة اجتماعات الشبكة الإقليمية للجامعات

محافظ الإسكندرية ووزير العمل يسلمان 110 عقد عمل لذوي الهمم

نائب محافظ الإسكندرية: القيادة السياسية كسرت كل حواجز التمييز والعنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

عاجل.. محمد صلاح يشارك فى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من الإصابة

عاجل.. نكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع فيتوريا لإنهاء أزمة الشرط الجزائى

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

حقبة جديدة من العلاقات.. ماذا قالت الصحف التركية عن زيارة أردوغان لمصر؟

بعد اختفاء شاب لمدة 9 سنوات.. كشف اللغز بعد العثور على رفاته وتضبط الجناه

"جودر– ألف ليلة وليلة".. الشركة المتحدة تُعيد مجد الدراما فى رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟