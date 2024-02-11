محافظ الإسكندرية ووزير العمل يسلمان 110 عقد عمل لذوي الهمم

سلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يرفقة حسن شحاتة وزير العمل، اليوم، 110 عقد عمل لذوي الهمم للعمل بشركات قطاع خاص بالمحافظة، و15 ماكينة خياطة جوائز لأوائل الخريجين من عربة التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة، لتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، وكذلك شهادات إتمام التدريب المهني للمتدربين والمدربين، بمراكز التدريب الثابتة التابعة للمديرية، على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وتضمنت الفعاليات عرض فيديو رصد نشاط "المديرية" في مجال التدريب، وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة لذوي الهمم، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

وشهد "المحافظ" و"الوزير" مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية وأحد الفنادق بشأن التعاون لتدريب ذوي الهمم في مجالات الأعمال الفندقية بهدف التدريب على مهن ومهارات خاصة بأعمال الفندقة "المطابخ – الإشراف الداخلي – الأغذية والمشروبات – التحضير والتجهيز" وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال تنفيذ إستراتيجية وزارة العمل في مجال التدريب والتشغيل.

جوائز لأوائل خريجي البرنامج التدريبي

وفي السياق ذاته، سلم "المحافظ" و"الوزير"، 10 ماكينات خياطة و5 شنط عدة صيانة محمول، و5 شنط أدوات كوافير، و5 شنط أدوات صناعة جلود، جوائز لأوائل خريجي البرنامج التدريبي المهني المشترك مع شركة "قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم"، حيث تم من خلاله تدريب 100 فتاة على مهن "التفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، ومهنة الكوافير، ومهنة صناعة جلود" وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون المشترك بين "الشركة" و"الوزارة" في مجال التدريب المهني، في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية لتعزيز العمالة المنتجة وخطة العمل اللائق في مصر.



جاء ذلك بحضور، اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة إيمان شرف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، والدكتور محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية، وأعضاء مجلس النواب وممثلي أصحاب الأعمال.