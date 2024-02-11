وزير العمل يناقش مع محافظ الإسكندرية ملفات التعاون وتأهيل الشباب لسوق العمل

بحث وزير العمل حسن شحاته، مع محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ عددًا من ملفات التعاون المشترك مع الوزارة ومديرية العمل بالإسكندرية، ومنها التدريب المهني، وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جهود تعيين ذوي الهمم، وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وشرح الوزير شحاتة؛ خلال اجتماعه اليوم "الأحد" مع المحافظ بديوان عام المحافظة - فلسفة مشروع مهني 2030 الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا بهدف تدريب مليون متدرب على مهن تحتاجها سوق العمل، بالتعاون مع 670 مركز تدريب خاصًا على مستوى الجمهورية، حيث أكد محافظ الإسكندرية جاهزية المحافظة للتعاون مع الوزارة في هذا الملف المهم.

شهادات للمتدربين والمدربين



وبدوره؛ قال محمد كمال، مدير مديرية عمل الإسكندرية إن جولة الوزير "شحاتة" بالإسكندرية اليوم تتضمن تفقد مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج وتسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وتسليم جوائز لأوائل خريجين وحدة "عربة" التدريب المتنقلة، وخريجين من البرنامج التدريبي المشترك مع "شركة قدرة"، وتسليم شهادات للمتدربين والمدربين على برامج تدريبية مختلفة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية.



كما يفتتح وزير العمل البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتي تساعد في تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم، لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعايتهم وحمايتهم صحيًا واجتماعيًا وتوفير حياة كريمة لهم.

وتعتبر محافظة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، من المحافظات كثيفة العمالة كونها تضم العديد من المناطق الصناعية هي: برج العرب الجديدة، والمنشية الجديدة الصناعية، ومنطقة الناصرية الصناعية، ومنطقة النهضة الصناعية، وأم زغيو الصناعية، وسيبكو الصناعية، ومجمع الصناعات الصغيرة بالعجمي، ومرغم الصناعية بحري وقبلي، ومنطقة مصنع السفن آب الصناعية- الكيلو 31.