الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع وزير العمل ملفات التعاون المشتركة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية ووزير العمل

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان عام المحافظة، حسن شحاتة وزير العمل، والوفد المرافق له من المستشارين ورؤساء إدارات مركزية، في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة.

وناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشتركة مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة، ومنها التدريب المهني، وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جهود تعيين ذوي الهمم، وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وشرح "شحاتة" فلسفة مشروع مهني 2030 الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا بهدف تدريب مليون متدرب على مهن يحتاجها سوق العمل، بالتعاون مع 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية، حيث أكد المحافظ أن المحافظة جاهزة للتعاون مع الوزارة في هذا الملف الهام.

وبحسب بيان للوزارة، قال محمد كمال مدير مديرية عمل الإسكندرية، إن جولة الوزير تتضمن جولة في مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج وتسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وتسليم جوائز لأوائل خريجين وحدة "عربة" التدريب المتنقلة، وخريجين من البرنامج التدريبي المشترك مع "شركة قدرة"، وتسليم شهادات للمتدربين والمدربين على برامج تدريبية مختلفة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية.

وخلال الجولة، يفتتح وزير العمل البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتي تساعد في تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم، لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعايتهم وحمايتهم صحيًا واجتماعيًا وتوفير حياة كريمة لهم.

وتعتبر محافظة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، من المحافظات كثيفة العمالة كونها تضم العديد من المناطق الصناعية هي: برج العرب الجديدة، والمنشية الجديدة الصناعية، ومنطقة الناصرية الصناعية، ومنطقة النهضة الصناعية، وأم زغيو الصناعية، وسيبكو الصناعية، ومجمع الصناعات الصغيرة بالعجمي، ومرغم الصناعية بحري وقبلي، ومنطقة مصنع السفن آب الصناعية- الكيلو 31.

محافظ الإسكندرية ووزير العمل
محافظ الإسكندرية ووزير العمل
محافظ الإسكندرية ووزير العمل
محافظ الإسكندرية ووزير العمل
محافظ الإسكندرية ووزير العمل
محافظ الإسكندرية ووزير العمل
محافظ الإسكندرية وزير العمل ملفات التعاون المشتركة جولة ميدانية فرص العمل

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